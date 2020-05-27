Документи в онлайні: Федоров пропонує Кабміну “позбавитися паперу"

Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запропонував перевести документообіг Кабінету міністрів України в електронний формат.

Таке протокольне доручення він запропонував на засіданні уряду 27 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене є протокольне доручення, яке дозволить розв'язувати питання документообігу: зробити їх онлайн повністю. Я думаю це пришвидшить роботу Кабміну, і через місяць вже взагалі не буде паперу", — заявив він.

Як повідомлялося, у 19 лютого тодішній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в уряді планується діджиталізувати документообіг законодавчих актів.