Дубілет у Кабмін не повернеться, але хоче завершити частину проєктів з ТОП-50

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет не буде повертатися до роботи у Кабінет міністрів України, проте буде працювати над проєктами уряду, які не завершив.

Про це він написав у Telegram.

"У склад Кабміну я входити не буду. При цьому я хочу завершити частину проєктів із топ-50. Буду займатися ними ззовні", - повідомив він.

Дубілет додав, що тепер повернеться до роботи в бізнес.

Як повідомлялося, колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет перерахував ТОП-50 проєктів, які вела його команда в уряді Олексія Гончарука.

Серед найважливіших проєктів Дубілет назвав: впровадження тотального електронного документообігу; оптимізація чисельності співробітників районних державних адміністрацій; оцінка чисельності населення України; боротьба з тіньовим алкоголем; електронна акцизна марка; електронні лікарняні; запуск лінії 112; централізація закупівель та поліграф; спрощення для бізнесу спілкування з військкоматами; заборона виплат зарплат та відрядних службовцям готівкою та інші.

4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 5 березня повідомив, що обговорюватиме, у якому форматі він зможе продовжити працювати в уряді, оскільки більшість проєктів, якими він займався, не завершені.