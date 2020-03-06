ТОП-50 проєктів і урядова рутина: Дубілет про свою роботу міністром

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет перерахував ТОП-50 проєктів, які вела його команда в уряді Олексія Гончарука.

Про це він повідомив у Facebook.

"В цьому пості я коротко описую топ-50 проєктів, які вела наша команда у Кабміні. Загалом десь 50% свого часу я, як міністр Кабміну, витрачав на організаційну "текучку" - проведення засідань уряду, урядових комітетів, нарад, моніторинг завдань та багато іншого. Інші 50% часу - це були проєкти. Власне, заради них свого часу я і пішов у Кабмін", - написав Дубілет.

Ексміністр зазначив, що деякі з них з цих проєктів завершено, деякі - у процесі. Майже всі вони мали запуститися цього року.

Серед найважливіших проєктів Дубілет назвав: впровадження тотального електронного документообігу; оптимізація чисельності співробітників районних державних адміністрацій; оцінка чисельності населення України; боротьба з тіньовим алкоголем; електронна акцизна марка; електронні лікарняні; запуск лінії 112; централізація закупівель та поліграф; спрощення для бізнесу спілкування з військкоматами; заборона виплат зарплат та відрядних службовцям готівкою та інші.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 березня 2020 року відправила у відставку уряд Олексія Гончарука і призначила Прем’єр-міністром Дениса Шмигаля та затвердила запропонований ним склад нового уряду. Новим міністром Кабміну замість Дубілета став Олег Немчінов.

У четвер, 5 березня, Шмигаль заявив, що Дубілет залишиться в урядовій команді та повернеться до роботи після відпочинку.