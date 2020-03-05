Шмигаль про Дубілета: Він відпочине і продовжить працювати в команді

Новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет залишається в урядовій команді та повернеться до роботи після відпочинку.

Про це повідомив Шмигаль в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми не відмовлялись від жодного члена нашої команди. Попередній Уряд це команда і кожен з них може знайти себе і працювати на користь України, і ми не збираємось відмовлятись від жодного, в тому числі від пана Дубілета... Він в команді, він зараз їде відпочити та буде продовжувати працювати", - сказав Прем'єр.

Він додав, що поки немає визначеної посади, яку займе Дубілет. При цьому Шмигаль зауважив, що до роботи Дубілета на посаді Міністра Кабінету Міністрів немає претензій.

"Ми переформатували нашу команду, переформатували Уряд, вважаючи, що так Уряд буде більш ефективним. Питання не в посадах, а в ефективності людей, які виконують певні функції і ролі для того, щоб отримати найкращий результат", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 5 березня повідомив, що обговорюватиме, у якому форматі він зможе продовжити працювати в уряді, оскільки більшість проєктів, якими він займався, не завершені.