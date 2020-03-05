Прем'єр про вакантні місця в уряді: Питання якості превалює над питанням швидкості

В уряді готові витратити зайвий тиждень на підбір міністрів на вакантні місця, щоб знайти якісні кандидатури.

Про це в ефірі "Право на владу" сказав новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання якості для нас превалює над питанням швидкості. Якщо ми витратимо ще тиждень на підбір міністрів на ці відповідальні напрямки, я думаю, країна від цього виграє. Ми — це відповідальна партія, президент, і я, як прем'єр-міністр. Кінцеве рішення за мною, але я раджусь. Є ціла команда, яка над цим працює", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.