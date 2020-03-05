"Слуги народу" обговорять з Прем'єром кандидатуру Гришиної на міністра освіти

Фракція партії "Слуга народу" на засіданні у четвер обговорить з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем кандидатуру Юлії Гришиної на посаду міністра освіти.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради поінформував народний депутат Олександр Дубінський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сама фракція пропонує на посаду міністра освіти Юлію Гришину. Вона депутат від "Слуги народу" від Запоріжжя, професійний науковець. Я думаю, що це непогана кандидатура. Ми зараз будемо її обговорювати зі Шмигалем на фракції", - зазначив Дубінський.

Він додав, що міністром енергетики може залишитися Олексій Оржель.

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Тelegram повідомив про початок збору підписів за призначення народного депутата Юлії Гришиної на посаду міністра освіти в оновленому уряді.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Парламент також призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.