Зеленський розповів, що буде з посадою першого віцепрем'єра

Концепція запровадження посади першого віцепрем'єр-міністра наразі обговорюється, бо йдеться про структурне питання.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області, коментуючи пропозицію створити Міністерство промисловості та оборонно-промислового комплексу і запровадити посаду першого віцепрем'єра, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерства промисловості давно немає в країні, ви про це знаєте. Ми думаємо про це... Перший підхід у нас був дуже простий - зробити віцепрем'єр-міністра з промисловості і з оборонної промисловості також. Навіть розмовляли про це з (керівником ДержККБ «Луч») паном Коростельовим. Він дуже поважна людина, це його теж була думка", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що раніше в Україні перший віцепрем'єр-міністр був також міністром економіки України. Інший варіант - запровадження посади віцепрем'єр-міністра з питань промисловості і торгівлі, зазначив Президент.

"Ми будемо говорити (про це), тому що це структурне питання... Нам же треба не просто вивіску зробити", - зазначив Глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, у середу парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в уряді може з'явитися нова посада віцепрем'єра з оборонно-промислового комплексу, яку посяде керівник КБ "Луч" Олег Коростельов, проте, за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, Коростельов відмовився від посади віцепрем’єра.

Президент Володимир Зеленський 5-6 березня перебуває з робочою поїздкою на Полтавщині.