Разумков — про вакансії в уряді: Про конкретні персоналії поки говорити зарано

Разумков — про вакансії в уряді: Про конкретні персоналії поки говорити зарано

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Укрінформ
Те, що декілька міністерств після зміни уряду залишаються без очільників, ніяким чином не впливає на діяльність Кабміну.

Таку думку висловив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ідуть консультації щодо кандидатур на ті чи інші посади (в уряді - ред.), які поки що є вакантними. На діяльність уряду та на життєдіяльність країни це жодним чином погано не впливає, тому що самі структури продовжують працювати. Є заступники міністрів, є перші заступники, і система продовжує функціонувати", - наголосив спікер.

За його словами, консультації щодо кандидатур на вакантні посади міністрів проходять в Офісі Президента, уряді й монобільшості парламенту. Проте про конкретні персоналії, як обговорюються, "поки зарано говорити", зауважив Разумков.

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Він додав, що "Кабмін є правочинним, тому що вчора було призначено більше двох третин Кабінету міністрів України і він склав присягу, і сьогодні вже функціонує в повному обсязі".

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

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Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.

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