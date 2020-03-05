Разумков — про вакансії в уряді: Про конкретні персоналії поки говорити зарано

Те, що декілька міністерств після зміни уряду залишаються без очільників, ніяким чином не впливає на діяльність Кабміну.

Таку думку висловив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ідуть консультації щодо кандидатур на ті чи інші посади (в уряді - ред.), які поки що є вакантними. На діяльність уряду та на життєдіяльність країни це жодним чином погано не впливає, тому що самі структури продовжують працювати. Є заступники міністрів, є перші заступники, і система продовжує функціонувати", - наголосив спікер.

За його словами, консультації щодо кандидатур на вакантні посади міністрів проходять в Офісі Президента, уряді й монобільшості парламенту. Проте про конкретні персоналії, як обговорюються, "поки зарано говорити", зауважив Разумков.

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Він додав, що "Кабмін є правочинним, тому що вчора було призначено більше двох третин Кабінету міністрів України і він склав присягу, і сьогодні вже функціонує в повному обсязі".

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.