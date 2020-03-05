Зеленський обговорить зі Шмигалем вакансії в Кабміні
Про це він заявив під час спілкування з журналістами під час робочої поїздки на Полтавщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Вакантні місця в Кабміні – це питання, я думаю, в першу чергу до Прем’єр-міністра. Ми будемо з ним спілкуватись. Я теж під контролем тримаю цю ситуацію, тривають консультації", - зауважив глава держави.
Він розповів, що "багато днів" проведено за консультаціями з "різними людьми, які працюють в Україні, чи українцями, які працюють десь за кордоном".
"Бачимо людей, різних, спілкуємось, хочемо бачити, вибачте за тавтологію, їхнє бачення”, - зазначив Президент.
Водночас він на голосив на необхідності виваженої позиції щодо призначення керівників пріоритетних міністерств, передусім економічного блоку.
“Треба виважена позиція з приводу таких важливих, пріоритетних зараз міністерств. Кожне міністерство пріоритетне, але з приводу економіки, з приводу першого віцепрем’єра, якого в нас не було, першого віцепрем’єра - міністра економіки України. Потім ми хочемо приділити увагу промисловості... Запропонує структуру новий Прем’єр-міністр, і що це буде — окремий віцепрем’єр-міністр з промисловості чи окреме міністерство, я не знаю”, - зазначив Зеленський.
Він додав, що для того, аби повністю побудувати окреме міністерство, потрібно від 5 до 9 місяців. “А ви бачите, який терпець в українців, вони не хочуть чекати жодного дня”, - підкреслив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.
Парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.