Президент: Рябошапка - це не до мене питання

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання щодо можливої відставки Генерального прокурора Руслана Рябошапки вирішує не він, а народні депутати.

Про це Зеленський сказав журналістам під час робочої поїздки на Полтавщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більше 100 народних депутатів, у тому числі - від фракції "Слуга народу".