"Голос" не підтримає відставку Рябошапки, а "ЄС" і "Батьківщина" ще думають

Фракція "Голосу" не підтримає проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці, а "Європейська солідарність" і "Батьківщина" ще не визначилися.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради сказали представники цих трьох фракцій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, член фракції "Голосу" Ярослав Юрчишин вважає ініційовану відставку генпрокурора політичною розправою.

"У жодному випадку партія "Голос" не буде підтримувати відставку пана Рябошапки. У мене надзвичайно велика кількість питань до нього, але та аргументація, яка наводиться в постанові, чітко показує - це політична розправа", - заявив він.

Водночас представник "Євросолідарності" Олег Синютка наголосив, що рішення фракції буде консолідованим.

"Я переконаний, що це буде консолідоване рішення фракції "Європейська солідарність", яке ми приймемо на засіданні фракції", - сказав він.

Представник "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко зауважив, що їхня політсила має претензії до генерального прокурора, але рішення щодо того, чи підтримувати висловлення йому недовіри, ухвалить перед позачерговим засіданням парламенту.

"Є частина фракції, яка точно хотіла підтримати (висловлення недовіри генпрокурору - ред.). Але остаточне рішення ми будемо ухвалювати безпосередньо перед засіданням. У мене особисто є претензії до Рябошапки. Визначимося в демократичний спосіб, і "Батьківщина, думаю, буде брати участь (у голосуванні - ред.)", - сказав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада збереться о 18:30 на позачергове засідання для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Руслану Рябошапці.