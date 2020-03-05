Іонушас каже, що його кандидатура на пост генпрокурора - “не секрет”

Подання Президента на призначення генеральним прокурором народного депутата від фракції "Слуга народу", заступника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса немає, але його кандидатура на цю посаду обговорювалася на засіданні фракції.

Про це сам Іонушас розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер уранці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до Конституції України Президент вносить подання. Станом на сьогодні подання не внесено. Тому я хотів би лише зазначити, що вказані питання порушувалися на фракції, це не секрет", - сказав депутат.

Іонушас додав, що питання можливого призначення його на посаду генпрокурора на засіданні фракції "Слуга народу" порушив один з народних депутатів. При цьому Іонушас відмовився назвати прізвище цього депутата. Народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Іонушас додав, що не володіє інформацією, які ще кандидатури обговорюються на пост генпрокурора.

"Мені здається, що це питання виключно за Президентом Володимиром Олександровичем Зеленським. І зараз казати про це дещо зарано, тому що станом на сьогодні, ще раз підкреслюю, у нас є генеральний прокурор Рябошапка Руслан Георгійович", - сказав Іонушас.

Він також зазначив, що у разі звільнення Рябошапки функції генпрокурора буде виконувати один із його заступників.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.