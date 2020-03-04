“Слуга народу” має свого фаворита на посаду генпрокурора

Депутатська фракція партії "Слуга народу" підтримує кандидатуру заступника голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса на посаду генерального прокурора України.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заміну (Руслану Рябошапці - ред.) будемо шукати разом із Офісом Президента. Але у нашій фракції одностайна позиція за Іонушаса була висловлена позачергово, я би так сказав. Дуже багато людей підтримують нашого колегу. Я не знаю, чи він буде кандидатом, але якщо він ним буде, то за нього точно будуть голоси", - сказав Арахамія.

Водночас він прогнозує, що голосування за відставку чинного генпрокурора Руслана Рябошапки буде з найбільшою кількістю голосів. «Я особисто голосуватиму за відставку», - додав Арахамія.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо проведення позачергового засідання парламенту у четвер, 5 березня, у зв’язку з розглядом питання про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 4 березня підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці (№ 3154).

3 березня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови № 3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більш як 100 народних депутатів від фракції "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", депутатської групи "За майбутнє". За даними журналістів, підписи за відставку збирав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

У пояснювальній записці зазначається, що, зокрема, "за більш ніж пів року перебування на посаді генеральний прокурор Руслан Рябошапка не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави".

Водночас сам Рябошапка стверджує, що народні депутати, які ініціювали збір підписів за його відставку, пов’язані з людьми, компанії яких фігурують у кримінальних справах.

Згідно з п. 25 ст. 85 Конституції, до повноважень Верховної Ради входить надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України генерального прокурора та висловлення недовіри генеральному прокуророві.

Висловлення недовіри генпрокурору має наслідком його відставку з посади.

Верховна Рада 29 серпня 2019 року призначила Руслана Рябошапку на посаду генерального прокурора. До цього він працював заступником глави Офісу Президента.

Сергій Іонушас - член парламентської фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.