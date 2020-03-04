Рябошапка пов'язав бажання відправити його у відставку зі справами "Укрнафти"

Народні депутати, які ініціювали збір підписів за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки, пов’язані з людьми, компанії яких фігурують у кримінальних справах.

Про це зазначив у коментарі журналістам генпрокурор Руслан Рябошапка у кулуарах парламенту після засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, на якому підтримали проєкт постанови про висловлення йому недовіри.

"Є справи по "Укрнафті" і ці речі змушують деяких людей рухатися все швидше і цинічніше", - сказав він, коментуючи рішення комітету.

На зауваження, що за проєкт постанови голосували народні депутати, він відповів: "Ці депутати, які ініціювали, є тими, хто пов’язаний з людьми, які бояться тих справ, про які я тільки що сказав".

Генпрокурор додав, що через "політичні істерики" зривається процес переатестації прокурорів. "Сьогодні явка прокурорів на переатестацію значно зменшилася, оскільки люди дивляться телевізор, дивляться ці істерики і думають, чи приходити", - сказав він.

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Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 4 березня підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці (№3154).

3 березня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більш як 100 народних депутатів від фракції "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", депутатської групи "За майбутнє". За даними журналістів, підписи за відставку збирав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

У пояснювальній записці зазначається, що, зокрема, "за більш ніж пів року перебування на посаді генеральний прокурор Руслан Рябошапка не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави".

Згідно з п. 25 ст. 85 Конституції, до повноважень Верховної Ради входить надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України генерального прокурора та висловлення недовіри генеральному прокуророві.

Висловлення недовіри генпрокурору має наслідком його відставку з посади.

Верховна Рада 29 серпня 2019 року призначила Руслана Рябошапку на посаду генерального прокурора. До цього він працював заступником глави Офісу Президента.