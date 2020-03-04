Комітет Ради підтримав проєкт постанови про недовіру Рябошапці

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці (№3154).

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання комітету у середу, 4 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку засідання голова комітету Денис Монастирський зауважив, що дане питання не може бути поставлене на голосування під час позачергового засідання ВР 4 березня, оскільки на цей день “є вичерпний перелік питань, який визначив Президент”.

Натомість він запропонував рекомендувати Раді проголосувати за дане питання на пленарному засіданні.

“До нас надійшла пропозиція, щоб рекомендувати Верховній Раді на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування про прийняття чи відхилення проєкту постанови Верховної Ради про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійовичу. Рішення прийнято”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більш як 100 народних депутатів від фракції "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", депутатської групи "За майбутнє".

У пояснювальній записці зазначається, що, зокрема, "за більш ніж пів року перебування на посаді генеральний прокурор Руслан Рябошапка не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави".

Згідно з п. 25 ст. 85 Конституції, до повноважень Верховної Ради входить надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України генерального прокурора та висловлення недовіри генеральному прокуророві.

Висловлення недовіри генпрокурору має наслідком його відставку з посади.

У середу, 4 березня, депутати з фракції «Слуга народу» ініціювали збір підписів для проведення у четвер, 5 березня, о 18.30 позачергового засідання Верховної Ради задля розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Рябошапці.

Верховна Рада 29 серпня 2019 року призначила Руслана Рябошапку на посаду генерального прокурора. До цього він працював заступником глави Офісу Президента.