"Слуги народу" хочуть зібрати ще одну позачергову Раду

Депутати з фракції "Слуга народу" ініціювали збір підписів для проведення у четвер, 5 березня, о 18.30 позачергового засідання Верховної Ради задля розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Так, триває збір підписів — треба 150 підписів. Хвилин 20 тому вже були близько 70 підписів. Думаю, що шанси великі. Підписи збираються за проведення позачергового засідання по питанню щодо проєкту постанови про відставку генерального прокурора", - сказав Корнієнко.

При цьому на запитання кореспондента Укрінформу, о котрій зможе відбутися позачергове засідання, Корнієнко відповів: "Наскільки попередньо я говорив зі спікером, єдина можливість завтра його провести - це 18.30".

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Як повідомляв Укрінформ, 3 березня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали понад 100 народних депутатів від фракції "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", депутатської групи "За майбутнє".

У пояснювальній записці зазначається, що, зокрема, "за більш ніж пів року перебування на посаді генеральний прокурор Руслан Рябошапка не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави".

Згідно з п. 25 ст. 85 Конституції, до повноважень Верховної Ради входить надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України генерального прокурора та висловлення недовіри генеральному прокуророві.

Висловлення недовіри генпрокурору має наслідком його відставку з посади.

Верховна Рада 29 серпня 2019 року призначила Руслана Рябошапку на посаду генерального прокурора. До цього він працював заступником глави Офісу Президента.