Відставка Рябошапки: зареєстрували проєкт постанови про позачергову Раду

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо проведення позачергового засідання парламенту у четвер, 5 березня, у зв’язку з розглядом питання про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це журналістам в кулуарах парламенту повідомив народний депутат із фракції партії "Слуга народу" Максим Бужанський.

"Я щойно зареєстрував проєкт постанови про позачергове засідання Верховної Ради завтра о 18:30. Порядок денний – відставка генерального прокурора Руслана Рябошапки, єдиної людини, з провини якої "посадки" навесні не відбулися. Завтра ми відправимо його у відставку", - сказав Бужанський.

У свою чергу, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на запитання кореспондента Укрінформу стосовно того, наскільки високою є ймовірність проведення такого засідання, відповів, що вона "близька, як зараз модно казати, до 99%".

При цьому він також підкреслив, що регламентна процедура цілком дотримана в цьому випадку.

"Це якраз за регламентом. Деякі юристи стверджують, що це можна зробити і сьогодні, але щоб не було потім жодних звинувачень, то буде дотримано повний регламент. Зараз багато депутатів підтримують позачергове засідання на завтра", - уточнив Арахамія.

Варто також зазначити, що на сайті Верховної Ради текст постанови наразі відсутній.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 4 березня підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці (№ 3154).

3 березня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови № 3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більш як 100 народних депутатів від фракції "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", "Батьківщина", депутатської групи "За майбутнє". За даними журналістів, підписи за відставку збирав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

У пояснювальній записці зазначається, що, зокрема, "за більш ніж пів року перебування на посаді генеральний прокурор Руслан Рябошапка не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави".

Водночас сам Рябошапка стверджує, що народні депутати, які ініціювали збір підписів за його відставку, пов’язані з людьми, компанії яких фігурують у кримінальних справах.

Згідно з п. 25 ст. 85 Конституції, до повноважень Верховної Ради входить надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України генерального прокурора та висловлення недовіри генеральному прокуророві.

Висловлення недовіри генпрокурору має наслідком його відставку з посади.

Верховна Рада 29 серпня 2019 року призначила Руслана Рябошапку на посаду генерального прокурора. До цього він працював заступником глави Офісу Президента.