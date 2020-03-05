Дубілет ще не знає, чи продовжить працювати в уряді

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що обговорюватиме, у якому форматі він зможе продовжити працювати в уряді.

Про це він написав 5 березня у Telegram.

"Щодо моїх планів. Більшість проєктів, якими я займався, не завершено. А нічого так не болить, як відчуття загубленого часу через незавершені проєкти. Ми будемо обговорювати, у якому форматі я продовжу працювати в уряді. Якщо продовжу", - зазначив він.

Дубілет подякував всім своїм ексколегам за спільну роботу.

"Робота була непроста, ми всі робили помилки, але принесли, певен, немало користі для країни. Всім дуже дякую за підтримку. Не перемикайтесь :)", - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні ВР розглянула питання про Кабінет міністрів. Депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Це означає автоматичну відставку всього складу уряду.

Після цього 291 голосом Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром Дениса Шмигаля, а також затвердила склад нового уряду.

Новим міністром Кабінету міністрів став Олег Немчінов.