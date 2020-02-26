Уряд скасує непотрібні звіти, які до Кабміну подають ОДА і КМДА - Дубілет

Уряд скасує низку непотрібних звітів, які до Кабінету міністрів упродовж року регулярно подають обласні і Київська міська державні адміністрації.

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Ми провели аналіз, які звіти готують для Кабміну обладміністрації та КМДА на постійній основі. Всього їх виявилося 4185 звітів. Раз на місяць або на квартал тисячі держслужбовців по всій країні готують ці нескінченні документи... Зараз разом з міністерствами та іншими органами влади скасовуємо всю цю безглузду роботу. Частину вже скасували, ще частину скасуємо протягом 2-3 тижнів максимум", - написав він.

За словами Дубілета, коли в уряді почали аналізувати ці документи, виявилося, що "майже 3000 (70%) цих звітів не потрібні". "Вони займають купу часу у тих, хто їх готує, але майже завжди просто накопичуються на запилених шафах без всякого сенсу", - зауважив міністр.

Він нагадав, що система звітності накопичувалася в Україні з 1992 року, і часто ці звіти були не системні, а стихійні. "Наприклад, Вінницька ОДА старанно, ще з 1995 року, звітувала щодо простроченої дебіторської заборгованості за зовнішньоекономічними операціями", - зазначив Дубілет.

При цьому з'ясувалось, що близько 10% звітів не потрібні були навіть офіційно, оскільки свого часу їх скасували, проте нібито забували повідомити про це регіони.

"Наші держоргани мають працювати більш ефективно. Працюємо над цим", - резюмував міністр.