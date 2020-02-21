Підприємці не зобов'язані зберігати чеки для звітування податковій - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дублет вважає, що представники бізнесу не зобов’язані зберігати чеки POS-терміналів і Z-звіти з касового апарату для звітування податковій.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Як виявилося, від паперу теж можна позбутися! Ці звіти потрібно зберігати тільки в тому випадку, якщо у вас зламався касовий апарат, але ви хочете всеодно провести операцію. Це трапляється вкрай рідко, майже ніколи. Тому, дорогі бізнесмени, закликаю дати розпорядження по своєму бізнесу перестати зберігати всі ці папірці і, у разі можливості, скасувати реєстрацію КОРО. Хай краще ваші співробітники концентруються на обслуговуванні клієнтів”, - наголосив урядовець.

За словами Дубілета, нещодавно, відвідуючи ввечері спортзал, він побачив як співробітниці рецепції закривали касу та клеїли чеки у журнал. Виявилося, що кожен вечір у журнали вклеювалися два типи документів — чеки POS-терміналів і Z-звіти з касового апарату.

“Почав розбиратися. По-перше, чеки POS-терміналів. Ми опитали багато бухгалтерів і продавців та виявили, що ці чеки у себе зберігають практично всі торгові точки. Вважається, що вони можуть знадобитися при податкових перевірках”, - зазначив міністр.

Він повідомив про те, що звернувся в НБУ, податкову службу та міністерство фінансів. Скрізь отримав відповідь про те, що зберігати чеки не потрібно.