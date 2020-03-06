Життя після Кабміну: Милованов сказав, чим займатиметься далі

Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов не відкидає можливості повернутись до Київської школи економіки чи працювати в бізнесі.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Liga.net.

"Я ще не знаю, наразі я перебуваю в академічній відпустці. У мене контракт з університетом у Пітсбурзі. Можливо, в Київську школу економіки повернуся", - сказав Милованов, відповідаючи на питання чим планує займатись після міністерства.

Він зазначив, що можливо буде розглядати роботу в бізнесі.

"Ймовірно. Треба розглядати окремо кожен варіант. У нас тут сформувалася дуже потужна команда. Можливо, когось із них візьму з собою, якщо буде куди", - зауважив Милованов.

Як повідомлялося, Верховна Рада офіційно звільнила Кабінет міністрів Олексія Гончарука під час позачергового засідання парламенту у середу, 4 березня.