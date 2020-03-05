Бородянський пояснив, чому не пішов працювати у новий Кабмін

Колишній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський відмовився від посади в новому уряді через незгоду з розділенням міністерства.

Про це він написав у Facebook.

"Я відмовився від пропозиції очолити міністерство через фундаментальну незгоду з розділенням міністерства, тому що це відкине нас мінімум на рік від старту змін у всій гуманітарній сфері, спорт знову буде розглядатись не як частина гуманітарного простору держави, що і спричинило сьогоднішнє, м'яко кажучи, нерозуміння неймовірного впливу спорту на виховання, на створення культурного простору, на формування держави", - наголосив Бородянський.

За його словами, стати міністром в уряді Олексія Гончарука свого часу він погодився тому, що побачив можливість побудувати систему, яка дозволить створити середовище для розвитку культурного капіталу українців, який є основою розвитку будь-якого суспільства та держави.

"Нашу роботу ми почали з роботи над гуманітарною стратегією, місією та новими завданнями для міністерства, розбудовою об'єднаного міністерства, яке, на наше переконання, відповідає за створення середовища для розвитку взаємодії, розвитку спільних українських наративів... Ніколи в історії в України в одному міністерстві не були об’єднані культура, спорт, туризм, інформаційна політика – всі інструменти для створення та реалізації вищевказаних завдань", - заявив Бородянський.

Він наголосив, що створення гуманітарної стратегії практично завершено, вона може бути представлена суспільству найближчим часом.

Ексміністр також назвав низку здобутків своєї команди, до яких відніс, зокрема, розробку проєкту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові», прийняття якого забезпечить збереження видатних пам'яток спадщини, а також проєкту закону про протидію дезінформації.

“...Впевнений, що у нас немає вибору – ми повинні захищати наш гуманітарний простір, наш інформаційний простір, так само, як ми захищаємо наші кордони, так само, як ми захищаємо нашу гідність і свободу. Тому необхідно закінчити цю важливу роботу разом з професійними і чесним медійниками, юристами”, - наголосив він.

Водночас, за словами Бородянського, до кінця року має з'явитися онлайн-платформа волонтерських програм з простим долученням громадян до них.

Крім того, зазначив ексміністр, за час його роботи об’єкти культурної та спортивної інфраструктури віднесено до таких, що не підлягають приватизації. При цьому розпочато кримінальні справи щодо повернення у державну власність майна державної кіностудії “Кінематика”, не допущено незаконного відчуження майна Льодового стадіону, ініційовано перевірки законності забудови на території державної студії “Кінохроніка”, тощо.

“Ми зробили тільки 10-20% від задуманого, бо потрібно хоча б 1,5 року, щоб зміни стали незворотніми і всі відчули результати”, - наголосив Бородянський.

Він подякував команді, яка “повірила і взялася до роботи, незважаючи на постійний опір системи, в якій всі ролі визначені і яка часто-густо перетворилась у феодальні об'єднання, які переживають одного міністра за іншим і в яких нічого не змінюється десятиріччями”.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Парламент також призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.