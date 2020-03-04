Арахамія: В уряді залишаються вакантними "десь п'ять" посад

Склад нового Кабінету міністрів ще повністю не сформовано.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще є вакантні посади в уряді — їх там десь п'ять, здається... Тобто МінАПК, віцепрем'єр з питань економіки, здається, віцепрем'єр з питань оборони, міністр освіти, міністр економіки, Мінкульт", - сказав Арахамія.

Окрім того, він зазначив, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов і міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський виступають проти розділення їхніх міністерств.

"Він (Милованов - ред.) не хоче, щоб було розділено міністерство, він не згоден на це. Ми вирішили, що Міністерство економіки зробили таким гігантом, фактично монстром, і фактично важко цим керувати, незважаючи на особу міністра. Бородянський теж проти розділення міністерства", - пояснив він.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні звільнила Олексія Гончарука з посади Прем’єр-міністра. Главою уряду парламентарії призначили Дениса Шмигаля, який до цього був віцепрем'єр-міністром, міністром розвитку громад та територій.

Зараз у Раді оголосили перерву в засіданні на 30 хвилин.