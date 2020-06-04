Держстат: Перепис населення за електронними реєстрами - це занадто амбіційно

Держстат України готується до можливості здійснення перепису населення країни на основі діючих електронних реєстрів, проте на сьогодні це занадто амбітні цілі і через якість реєстрів, і через технічні аспекти цього питання.

Про це у ході зустріч з журналістами заявив голова Державної служби статистики України Ігор Вернер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Існує багато варіантів проведення переписів. Зокрема, перепис за реєстрами. Але на сьогодні це трохи занадто амбіційно. Дуже багато проблем (з реєстрами - ред.)", - зазначив він.

За словами голови Держстату, у очолюваного ним відомства є питання щодо наповненості реєстрів, їх інтеграції між собою.

"Ці дані мають різну якість, іноді вони фрагментовані. Показники в різних реєстрах не завжди узгоджені", - наголосив він.

Водночас, за його словами, в державі здійснюється підготовка до проведення у майбутньому перепису з використанням державних інформаційних ресурсів.

"Створений спеціальний підрозділ, який займається підготовкою до перепису за реєстрами", - зазначив Вернер.

За його словами, в будь-якому випадку рішення щодо методології проведення перепису населення - це не компетенція Держстату.

"Є закон про всеукраїнський перепис. Рішення приймає уряд, зокрема, щодо порядку проведення. Головне на сьогодні - що є політична воля проведення перепису без втрати якості", - підкреслив Вернер.

Як повідомлялося, Україна - єдина з країн Європи, яка не провела перепис населення в 2010-2011 роках.

Наприкінці 2019 року в Україні був проведений електронний перепис населення, відповідно до якого станом на 1 грудня 2019 року населення України становило 37,29 млн людей. Розподіл за статтю: 20,01 млн жінок, 17,28 млн чоловіків.

Водночас методологія цього перепису часто піддавалася критиці з боку експертів.