Перепис населення можуть відкласти - Немчінов пояснив причини

Ідея цифрового перепису населення має право на існування, проте класичний перепис повинен бути. Наразі не зрозуміло, чи будуть у держави кошти провести його цього року.

Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв’ю інтернет-виданню "UA-Times".

"Є кілька сценаріїв реалізації. В тому числі, Дмитро Дубілет (ексміністр Кабміну - ред.) пропонував провести цифровий перепис. Він теж має право на існування. Але класичний перепис, про який говорять демографи та соціологи, повинен бути. Але це дійсно серйозні кошти. Я не готовий сказати, чи зараз держава, принаймні в цьому році, готова на це витрачати кошти. До того ж, його цикл підготовки достатньо довгий", - зазначив Немчінов.

Міністр переконаний, що "вікно можливостей" для проведення перепису найближчим часом уже пропустили. "Для того, щоб провести перепис у 2020, навіть у 2021 році, ми в березні мали б запустити цей процес", - підкреслив урядовець.

Водночас він розповів, що спілкувався з керівником Держстату Ігорем Вернером та переконаний, що тестова оцінка наявного населення була проведена "достатньо якісно і на цікавій основі". При цьому, Немчінов додав, що похибка є достатньо суттєва, хоча і в межах статистичної.

"Тобто, оцінка наявного населення проведена достатньо добре. Це не знімає з нас питання повноцінного перепису населення. Це вимоги Організації Об’єднаних Націй. Це вимога правлячої партії", - зауважив міністр.

Раніше повідомлялося, що перепис населення обійдеться державі у 3-4 мільярди гривень. За даними пробного (тестового) перепису населення, проведеного урядом, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37 млн 289 тис. людей.