На Буковині вже понад 11 тисяч випадків COVID-19

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 151 новий випадок коронавірусної інфекції, від початку епідемії їх кількість сягнула 11 109.

Як повідомляє Укрінформ, такі цифри оприлюднив у Фейсбуку голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Кількість недужих на Буковині перетнула позначку в 11 тисяч, а число померлих уже наближається до 300. Серед тих, чиє життя забрав коронавірус, найбільше людей у віковій групі від 60 до 69 років, таких 86. Однак є і молоді, так, 9 померлим було лише від 30 до 39», - написав очільник області.

При цьому, за даними Осачука, від початку епідемії від COVID-19 одужали 6609 мешканців Буковини.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстрували 2836 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна їх кількість сягнула 133 787, у тому числі 2811 летальних, одужали 61 649 осіб.