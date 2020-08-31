У Чернівцях залишилося 20 вільних ліжок для хворих на COVID-19
Укрінформ
У Чернівцях зі 145 місць у трьох лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, залишилося 20 вільних ліжок.
Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міськради, передає Укрінформ.
"Станом на 31 серпня 2020 року у Чернівцях зафіксовано 3828 випадків захворювання на COVID-19. Щодо ліжкомісць у міських лікарнях, то зі 145 вільними залишаються 20", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, по Чернівцях за минулу добу додалось 47 лабораторно підтверджених випадків, одна людина померла.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 31 серпня лабораторно підтверджено 121 215 випадків COVID-19, з них за добу – 2 141.
У Чернівецькій області зафіксували 10303 випадки інфікування COVID-19. Із них 6230 пацієнтів одужали, 277 людей померли.