У Чернівцях залишилося 20 вільних ліжок для хворих на COVID-19

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міськради, передає Укрінформ.

"Станом на 31 серпня 2020 року у Чернівцях зафіксовано 3828 випадків захворювання на COVID-19. Щодо ліжкомісць у міських лікарнях, то зі 145 вільними залишаються 20", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, по Чернівцях за минулу добу додалось 47 лабораторно підтверджених випадків, одна людина померла.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 31 серпня лабораторно підтверджено 121 215 випадків COVID-19, з них за добу – 2 141.

У Чернівецькій області зафіксували 10303 випадки інфікування COVID-19. Із них 6230 пацієнтів одужали, 277 людей померли.