У Запорізькій області через COVID-19 на карантин закрили 13 закладів освіти

У місті Запоріжжя та області через виявлені випадки зараження коронавірусною інфекцією на карантин закриті 13 закладів освіти.

Таку інформацію оприлюднив у Фейсбук Центр протидії коронавірусу, передає кореспондент Укрінформу.

“Щоденно в Запорізькій області кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зростає: 1 вересня - 30 нових випадків, 2 вересня - 51. За останню добу, 3 вересня, зареєстровано 60 нових випадків. Сумарно, в Запорізькій області вже 1768 лабораторно підтверджених випадків COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

У Веселівському районі станом на 4 вересня виявлено 16 хворих, 4 госпіталізовано, 12 лікуються амбулаторно, 150 контактних осіб перебувають на самоізоляції. Серед виявлених вчора хворих - дитина, яка 1 вересня відвідувала Веселівську багатопрофільну гімназію. В самоізоляцію, на дистанційне навчання переведено 26 учнів. Також до 14 вересня призупинена робота дитячого садочку «Казка».

В Широківській ОТГ захворів вчитель школи, встановлено медичне спостереження за 69 учнями та 39 робітниками школи.

За інформацією лабораторного центру МОЗ, з 4 вересня введений 14-денний карантин: в школі №78 м.Запоріжжя, одному з класів Запорізької гімназії з поглибленим вивченням іноземної мови №71, в школі №59, закрито Запорізький Академічний ліцей.

У Запоріжжі введений карантин у яслах-садку №133 - захворів один із працівників закладу. Всі контактні - 35 осіб персоналу та 17 дітей - пішли на самоізоляцію.

Також закриті 5 груп у дитсадочку № 274 – одного з вихованців госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні, контактні 110 дітей та 14 вихователів пішли на самоізоляцію. Також тимчасово призупинив роботу дитсадок №148, де COVID-19 заразилася прибиральниця.

В Запорізькому державному медичному університеті серед студентів з інших країн було виявлено 87 хворих на COVID-19. На даний час 50 із них одужали, 30 знаходяться в ізоляторі, 7 продовжують лікування в стаціонарах лікарень.

За інформацією радниці голови Запорізької ОДА з питань охорони здоров’я Олени Теряєвої, на 4 територіях області показник захворюваності вже перевищує базовий рівень 40 на 100 тис. населення: в Пологівському районі, в Мелітополі, Веселівському районі, в місті Токмак.

Станом на 4 вересня продовжують лікування 748 хворих на COVID-19, більшість з них – амбулаторно. 161 людина лікується в умовах стаціонару, з них 22 - в реанімаційних відділеннях, троє людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень.