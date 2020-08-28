У Чорткові в розрахованій на 34 ліжка COVID-лікарні вже 40 хворих — мер

Місто Чортків Тернопільської області з найближчого понеділка переходить на жорсткі карантинні заходи у зв’язку віднесенням його до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

Як повідомляє Укрінформ, про це міський голова Чорткова Володимир Шматько сказав у своєму відеозверненні.

"Змушені повернутися до жорстких карантинних заходів на території нашого міста. Буду відвертим, така ситуація виникла унаслідок нашої спільної безвідповідальності. За весь період пандемії у нашому районі захворіло 485 людей. З них у Чорткові – 293, в тому числі 17 дітей, троє людей померло. А за останній тиждень у районі захворіло ще 134 особи й ця кількість невпинно зростає", - каже Шматько.

За його словами, в інфекційному відділенні місцевої лікарні є 34 ліжка. Там помістили вже 40 осіб. Їм цілодобово надають допомогу лікарі та медичні сестри. Також цілодобово діють 4 апарати ШВЛ, є 40 балонів кисню, які теж використовуються цілодобово.

"Під інфекційне відділення перевели одне із відділень лікарні у селищі Заводське. Там лікується ще 20 хворих. Зі слів сімейних лікарів, щонайменше 139 людей лікуються від пневмонії у домашніх умовах", - додав міський голова Чорткова.

Він також повідомив, що навчальний рік цього року 1 вересня у громаді не розпочинатимуть. Попередньо, зроблять це 15 вересня. Громадський транспорт з 31 серпня переводять на спецрежим.

Окрім цього, діятиме заборона на роботу ресторанів, кафе, торгово-розважальних центрів, ринку.

Як повідомлялось, на Тернопільщині серед низки населених пунктів до «червоної зони» віднесено міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області.

До «помаранчевої зони» віднесли місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони.

Станом на 28 серпня у Тернопільській області додалося за добу ще 234 хворих на COVID-19. Всього ж під час пандемії в області зафіксовано 5474 випадки захворювань, 63 – летальних, 2952 людей одужало.

Як повідомляло агентство, в Україні за останню добу зареєстровано 2 438 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497-ми.