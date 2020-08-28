У Чорткові в розрахованій на 34 ліжка COVID-лікарні вже 40 хворих — мер

У Чорткові в розрахованій на 34 ліжка COVID-лікарні вже 40 хворих — мер

Відео
Укрінформ
Місто Чортків Тернопільської області з найближчого понеділка переходить на жорсткі карантинні заходи у зв’язку віднесенням його до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

Як повідомляє Укрінформ, про це міський голова Чорткова Володимир Шматько сказав у своєму відеозверненні.

"Змушені повернутися до жорстких карантинних заходів на території нашого міста. Буду відвертим, така ситуація виникла унаслідок нашої спільної безвідповідальності. За весь період пандемії у нашому районі захворіло 485 людей. З них у Чорткові – 293, в тому числі 17 дітей, троє людей померло. А за останній тиждень у районі захворіло ще 134 особи й ця кількість невпинно зростає", - каже Шматько.

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За його словами, в інфекційному відділенні місцевої лікарні є 34 ліжка. Там помістили вже 40 осіб. Їм цілодобово надають допомогу лікарі та медичні сестри. Також цілодобово діють 4 апарати ШВЛ, є 40 балонів кисню, які теж використовуються цілодобово.

"Під інфекційне відділення перевели одне із відділень лікарні у селищі Заводське. Там лікується ще 20 хворих. Зі слів сімейних лікарів, щонайменше 139 людей лікуються від пневмонії у домашніх умовах", - додав міський голова Чорткова.

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Він також повідомив, що навчальний рік цього року 1 вересня у громаді не розпочинатимуть. Попередньо, зроблять це 15 вересня. Громадський транспорт з 31 серпня переводять на спецрежим.

Окрім цього, діятиме заборона на роботу ресторанів, кафе, торгово-розважальних центрів, ринку.

Як повідомлялось, на Тернопільщині серед низки населених пунктів до «червоної зони» віднесено міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області.

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До «помаранчевої зони» віднесли місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони.

Станом на 28 серпня у Тернопільській області додалося за добу ще 234 хворих на COVID-19. Всього ж під час пандемії в області зафіксовано 5474 випадки захворювань, 63 – летальних, 2952 людей одужало.

Як повідомляло агентство, в Україні за останню добу зареєстровано 2 438 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497-ми.

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