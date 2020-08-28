Івано-Франківськ у "червоній" зоні: мер розповів, як житиме місто з понеділка

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вважає рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про віднесення міста до червоного рівня епідемічної небезпеки "необґрунтованим і політично вмотивованим".

Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Укрінформ.

"Вважаю рішення віднести Івано-Франківськ до “червоної” зони необґрунтованим і політично вмотивованим. Сподіваюся, позиція громади зможе переконати державну владу в тому, що жорсткий карантин потрібно зняти", - написав міський голова.

Однак всі обмеження “червоної” зони, за його словами, будуть виконуватися.

Марцінків підкреслив, що з понеділка школи й садочки працювати не будуть, хоча їх повністю підготували до нового навчального року. Рейси на дачі з понеділка також припиняються.

"Розумію, що це може здаватися несправедливим, але, як це не прикро, мусимо це зробити. Наголошую: вводити карантин – це не наше рішення. І хоча ми з ним не згодні, мусимо виконувати. Зокрема, щоб убезпечити працівників від штрафів", - уточнив міський голова.

Він попросив роботодавців організувати працівникам спецперепустки та довідки з міста роботи, які дозволять користуватися комунальним транспортом.

Як повідомлялося, в Україні з понеділка, 31 серпня, почне діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони з 31 серпня віднесені: міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області; міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області; місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

В Україні 28 серпня зареєстровано 2 438 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497.