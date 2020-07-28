У Києві виявили 110 нових випадків коронавірусу, найбільше - у Солом’янському районі

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби у Солом’янському районі – 45, в Оболонському та Дніпровському – по 14 та в Дарницькому районі – 12 випадків.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Ще у 110 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 130 киян. На сьогодні у столиці вже 7800 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – повідомив Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 45 жінок віком від 18 до 81 року та 2 дівчинки – 11 і 15 років. 59 чоловіків віком від 19 до 71 року і четверо хлопчиків від 2 до 6 років.

До лікарень столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

«За минулу добу одужали 82 людини. Всього коронавірус подолали 2830 мешканців Києва", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 липня лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.