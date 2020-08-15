У Києві за добу зафіксували 232 випадки COVID-19

У Києві вже 10 392 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано - 232.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко в Фейсбук.

"Вірус, на жаль не відступає. Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу COVID-19 виявили у 232 мешканців Києва. 16 з них – діти. Один випадок - летальний. Усього в нашому місті коронавірус забрав життя 151 людини", - написав Кличко.

Він зазначив, що на сьогодні в столиці вже 10392 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.Серед тих, хто захворів: 122 жінки віком від 20 до 89 років та 6 дівчат від 3 до 15 років, а також 94 чоловіка віком від 18 до 93 років та 10 хлопців від 8 до 17 років.

За словами Кличка, захворіли, зокрема, і 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 57 людей. Усього коронавірус подолали 3373 жителі Києва.

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі – 40, у Дніпровському – 34 та в Дарницькому районі – 33 випадки.

Міський голова додав, що Київ вже перебуває в жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. Обмеження і заборони, пов'язані з цим, за рішенням уряду, почнуть діяти з понеділка, 17 серпня.

Як повідомлялося, в Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадки COVID-19, із них за добу – 1 847.