Київ та 17 областей не готові до пом'якшення карантину

Станом на 8 вересня Київ та 17 областей не готові до пом'якшення карантинних заходів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, оприлюднені на його сайті.

Так, у Києві перевищено показник захворюваності за 14 днів - він становить 113,3 на 100 тис. осіб при визначеному базовому показнику в 40 на 100 тис. населення. Також перевищення базового показника захворюваності зафіксували у Вінницькій (52 на 100 тис. населення), Волинській (73,4), Житомирській (73,9), Закарпатській (89,2), Івано-Франківській (172,4), Київській (70,4), Львівській (107,1), Миколаївській (61,5), Одеській (107,6), Рівненській ( 105,6), Сумській (77,5), Тернопільській ( 256,5), Харківській (128,1), Хмельницькій (96,4), Черкаській (62,9), Чернівецькій (229), Чернігівській (91,1) областях.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більше 50% протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 вересня за добу в Україні на COVID-19 захворіли 2 411 осіб, зафіксовано 57 летальних випадків, з початку пандемії COVID-19 підтверджено у 140 479 осіб, 2 934 людини померли.