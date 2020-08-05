У Миколаєві посилюють контроль за дотриманням карантину

У Миколаєві посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень через збільшення випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відділ інформаційного забезпечення міської ради Миколаєва.

«За результатами засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Миколаєва, було ухвалено низку рішень. Так, на території міста посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень. Стосується це ринків, торговельних центрів, майданчиків роздрібної торгівлі, промислових магазинів, закладів громадського харчування, перукарень, салонів краси, підприємств-перевізників, закладів освіти тощо. Також продовжиться робота з обробки дезінфікуючими засобами зупинкових комплексів», - йдеться у повідомленні.

Дана ситуація пов’язана з тим, що в Миколаєві продовжують фіксувати нові випадки захворюваності на COVID-19 і спостерігаються непоодинокі випадки порушення карантинних обмежень.

Як зазначив перший заступник міського голови Володимир Криленко, в місті за три місяці було зафіксовано 100 випадків зараження коронавірусом, за останніх 10 днів – 81 випадок інфікування, з 1 по 4 серпня – 38 випадків.

Так, за інформацією управління Держспоживслужби в Миколаївській області, було обстежено понад 547 об’єктів торгівлі, громадського харчування, перукарень, спортзалів, ринків. Зафіксовано допуск відвідувачів без масок, відсутність контролю за дезінфекцією поверхонь та проведенням температурного скринінгу персоналу перед початком роботи, відсутність централізованого збору використаних одноразових засобів індивідуального захисту.

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Оштрафовано близько 300 суб’єктів господарювання.

Є порушення карантинних обмежень і під час здійснення пасажирських перевезень. В основному це стосується приватних підприємств-перевізників. Зокрема, було зафіксовано непоодинокі випадки допущення до транспорту пасажирів без засобів індивідуального захисту.

Своєю чергою, головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко зазначив: у разі перевищення допустимого рівня захворюваності на COVID-19 регіон виключать з «зеленої» зони, що потягне за собою введення додаткових обмежень.