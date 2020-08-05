Шмигаль доручив міністрам провести селекторну нараду з мерами щодо карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністрам організувати селекторну нараду із мерами міст щодо карантину.

Про це глава уряду сказав під час засідання у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я попрошу міністра охорони здоров'я, міністра регіонального розвитку, міністра Кабінету Міністрів організувати селекторну нараду з мерами міст, де ми зможемо говорити та зняти всі проблемні питання, щоб мери також зрозуміли, як працює система захисту громадян", - сказав Шмигаль.

Він закликав МОЗ продовжувати роз'яснення того, яким чином працює карантин, яка ситуація у районах. "Тут потрібний нормальний діалог, треба говорити із людьми, з місцевою владою", - додав глава уряду.

Шмигаль зауважив, що "помаранчевих" або "червоних" зон не так багато, тому закликав із розумінням ставитися до запровадження обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

У Тернополі міська влада вирішила з 3 серпня не посилювати карантин попри рішення державної комісії ТЕБ та НС зарахувати місто до червоного рівня епідемічної ситуації.

Раніше міська влада Луцька заявила, що не погоджується з тим, що місто віднесено до червоного рівня епідемічної небезпеки щодо коронавірусу і не ухвалюватиме жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.

Заступник очільника МВС Антон Геращенко нагадав мерам про відповідальність за відмову посилювати карантин у "червоній" зоні.