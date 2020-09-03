Симптоми COVID-19: що робити, коли лікар відмовився викликати мобільну бригаду

Пацієнти с симптомами COVID-19 повинні перш за все звернутися до лікаря первинної ланки, з яким уклали декларацію. Самотужки шукати лабораторію для проведення тестування не потрібно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Національна служба здоров'я України.

"Алгоритм дій людини, в разі появи у неї симптомів COVID-19, таких, як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, наступний: зателефонувати до свого лікаря, з яким укладено декларацію, йти до лікаря на прийом не потрібно. За необхідності лікар спрямує до вас мобільну бригаду для взяття аналізів для тестування на COVID-19. Пацієнт не має самотужки шукати, де пройти тестування та самостійно йти до лабораторії. Мобільна бригада зобов’язана приїхати до нього додому", - зазначили в Нацслужбі здоров'я.

У випадку, якщо у пацієнта немає укладеної декларації з лікарем первинної ланки або лікар відмовив у виклику мобільної бригади попри наявність симптомів, в НСЗУ радять зателефонувати на регіональну телефонну "гарячу лінію" з питань COVID. Тоді бригаду викличе диспетчер обласної "гарячої лінії".

Також номери телефонів, за якими можна звернутися з питань COVID-19, можна знайти на сайті НСЗУ, на сайті covid19.gov.ua.

В НСЗУ повідомили, що результати тестування мають повідомити пацієнту та його лікарю.

У разі підтвердження діагнозу, лікар надасть рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. Або порекомендує звернутись до лікарні, якщо перебіг важкий.

Особи, які контактували з вами, також мають пройти тестування на COVID-19.

В разі, якщо у пацієнта критичний стан (утруднене дихання, висока температура), необхідно зателефонувати до "швидкої". Бригада екстреної меддопомоги оцінить стан здоров’я пацієнта на місці виклику та за необхідності госпіталізує його до лікарні, визначеної в регіоні для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Якщо за висновком бригади екстерної медичної допомоги пацієнт не потребує госпіталізації, йому нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації стосовно самоізоляції. А також направлять до нього мобільну бригаду для забору зразків на тестування.

В Нацслужбі здоров'я нагадали, що в пакет послуг з лікування пацієнтів з COVID-19 у медзакладах включено: тестування на COVID-19; лабораторні та інструментальні дослідження; меддопомога відповідно до галузевих стандартів; киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю; медикаментозна терапія та знеболення, за потреби, консультації лікарів інших спеціальностей.

Усі ліки, які передбачені національним протоколом лікування COVID-19, включено до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медзакладів. Лікування для пацієнта є безоплатним.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 вересня в Україні зафіксовано 2 430 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом з початку пандемії - 128 228.