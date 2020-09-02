Ляшко назвав три вимоги до "ідеальної вакцини"

Ідеальна вакцина від коронавірусу має відповідати трьом чинникам.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 2 вересня.

"Ідеальна вакцина повинна відповідати трьом факторам: обов'язково формувати надійну імунну відповідь, викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет, не мати жодних серйозних побічних ефектів", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що на початок вересня 33 вакцини досліджуються клінічно. Ще на початку серпня таких вакцин було 25. Наразі 9 вакцин перебувають на третій клінічній стадії, після завершення якої, у разі позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання.

Ляшко додав, що паралельно з клінічними дослідженнями відбувається і виробництво вакцин для того, щоб відразу після реєстрації допустити вакцину на ринок.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.