Боротьба з COVID-19: Нацслужба здоров’я пояснила, як платитимуть лікарням

Лікарні, які надають послуги пацієнтам з діагнозом COVID-19, отримують кошти від держави за готовність надавати послуги з лікування лише за перший місяць, в подальшому виплати здійснюються за кількість пролікованих пацієнтів.

Про це йдеться у відповіді Національної служби здоров’я України на запит Укрінформу.

“Нарахування коштів лікарням за надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 регулюється нормами постанови КМУ «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році». Згідно з документом, у перший місяць дії договору з НСЗУ лікарні отримували кошти за готовність надати допомогу, за укомплектованість і підготовку медичного персоналу, за наявні апарати ШВЛ, готові до використання. Також за ці кошти закуповувалися лікарські засоби та витратні матеріали. У другому місяці кошти за готовність вже не сплачуються. Лікарні отримували кошти лише за надання медичних послуг хворим з COVID-19 і за нововведені апарати ШВЛ”, - йдеться у відповіді НСЗУ.

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Так, наприклад, Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб уклав з НСЗУ договір на надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19, так як лікарня входить у перелік закладів, визначених для госпіталізації хворих на коронавірус.

За лікування пацієнтів з COVID-19 за квітень-червень центр отримав 13 199 522 грн: за квітень - 7 211 500 грн, за травень - 2 620 325 грн (-63,66%), за червень - 3 367 697 грн (+28,52%)

В НСЗУ зазначили, що у випадку, якщо в медзакладі протягом місяця не було ані пацієнтів, ані нововведених апаратів ШВЛ, то звіт медичного закладу враховується як “нульовий”, і оплати за пакетом надання медпослуг пацієнта з COVID-19 не надходить.

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“Загалом, 57 лікарень не отримали коштів за травень (для цих закладів травень був другим місяцем за контрактом), бо не мали жодного пацієнта з COVID-19”, - йдеться у відповіді НСЗУ.

Також в НСЗУ зауважили, що у випадку, якщо заклади охорони здоров’я у липні мали менше пацієнтів, ніж у червні, то вони, відповідно, отримали менше коштів за надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19.

“Оплата за пакетом стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусом складається з трьох складових: за кількість апаратів ШВЛ, за кількість медичних команд та за кількість пролікованих пацієнтів. Кількість нових виявлених пацієнтів підтверджує МОЗ офіційним листом. Згідно з нормативними документами, НСЗУ не може здійснити оплату за пакетом стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусом без відповідного підтвердження від МОЗ, оскільки кількість нових виявлених пацієнтів з COVID-19 впливає на фінальну суму”, - зазначили в НСЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, Національна служба здоров’я України виплатила понад 2,5 млрд грн за надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні-липні.

Водночас, як повідомлялося, директорка Миколаївського обласного центру інфекційних захворювань Світлана Федорова поширила в Фейсбук допис про те, що за липень Центр отримав від НСЗУ на 200 тис. грн менше, ніж в попередній місяць. За її словами, коштів, які НСЗУ перераховує за пакетом лікування COVID-19, менше, якщо лікарня щомісяця не закуповує або не вводить в експлуатацію новий апарат ШВЛ.