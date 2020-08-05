НСЗУ хоче втричі збільшити базову ставку на оплату меддопомоги у стаціонарах

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) пропонує підвищити базову ставку оплати за медичні послуги в стаціонарах у 2021 році майже в 3 рази.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію у Facebook НСЗУ.

"У 2021 році НСЗУ пропонує збільшити базову ставку для оплати стаціонарної допомоги у 2,9 раза. Це один з ключових тарифів програми медичних гарантій. Цього року базова ставка складає 4,5 тисячі гривень, наступного ми пропонуємо її підняти до 13 тисяч гривень. До цієї базової ставки, як і у 2020 році, будуть застосовуватися підвищуючі та понижуючі корегувальні коефіцієнти, які відображатимуть складність лікування", - йдеться у повідомленні.

За даними НСЗУ, на сьогодні 1084 медичних заклади уклали угоди на надання медичної допомоги пацієнтам в стаціонарних умовах. З них: 1049 закладів – без проведення хірургічних операцій; 843 заклади – на здійснення хірургічних операцій в стаціонарних умовах.

За надання стаціонарної допомоги пацієнтам у квітні-липні НСЗУ вже виплатила їм 10 мільярдів гривень.

До безоплатного пакета з надання медичної допомоги в стаціонарі медзакладу включені: інструментальні та лабораторні обстеження, включаючи патоморфологічні;

надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності та одужання, відновлення здоров’я пацієнтів;

забезпечення знеболення та медикаментозної терапії;

проведення хірургічних операцій з забезпеченням анестезії та післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення і подальша медикаментозна терапія;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

медична реабілітація в гострому періоді;

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;

харчування в стаціонарних умовах.

Окрім того, пацієнту безоплатно надаються ліки, які заклад отримує через централізовані держзакупівлі.

Для отримання цієї допомоги безоплатно пацієнт має звернутись з направленням лікаря до самостійно обраного медзакладу, який уклав договір з НСЗУ на надання потрібних пацієнту послуг. У разі невідкладного стану пацієнт може звернутись до лікарні без направлення, або викликати "швидку" за номером 103, яка доставить його до медзакладу.

На сьогодні понад 36 тисяч пацієнтів були госпіталізовані, у 77% випадків — це була планова госпіталізація, 23% - ургентна.