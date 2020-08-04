НСЗУ виплатила медзакладам за Програмою медичних гарантій понад ₴20 мільярдів

Медзаклади, які уклали угоди з Національною службою здоров'я на надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій (ПМГ), отримали за квітень-червень понад 20 мільярдів гривень.

Як передає Укрінформ, про це в Facebook повідомила пресслужба НСЗУ.

"НСЗУ законтрактувала 3029 надавачів медичної допомоги на надання послуг населенню за ПМГ. З них 2485 – комунальні заклади, 211 – приватні, 333 – ФОП. Найбільшу кількість надавачів законтрактовано на: надання первинної медичної допомоги – 1610; надання амбулаторних послуг – 1429; надання стаціонарних послуг загального профілю – 1084. Загалом за квітень-червень НСЗУ виплатила медзакладам за надання медичних послуг населенню за ПМГ понад 20 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні.

Додатково, у зв’язку з епідемією COVID-19, в травні НСЗУ уклала договори з медзакладами на надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою або з підозрою на неї. Зокрема, НСЗУ законтрактувала: 25 центрів екстреної допомоги; 240 медзакладів для надання допомоги пацієнтам в умовах стаціонару; 917 медзакладів, в яких працюють мобільні бригади, що виїжджають до пацієнтів з підозрою на COVID-19; 136 закладів, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації.

За надання медичної допомоги пацієнтам цими закладами у квітні-червні НСЗУ виплатила їм 2,5 мільярда гривень.

У НСЗУ додали, що впродовж трьох місяців роботи Програми медичних гарантій в повному обсязі пацієнти отримали понад 158 тисяч пріоритетних послуг.

Зокрема: 16 377 пацієнтів отримали допомогу при інсульті; 4 943 пацієнти — при інфаркті; 60 859 пацієнток — при пологах; було надано медичну допомогу 8 790 немовлятам; 67 330 обстежень для раннього виявлення онкологічних захворювань зроблено пацієнтам.

За надання пацієнтам пріоритетних медичних послуг НСЗУ виплатила закладам 1,2 мільярда гривень.

За період з квітня по червень лікарі створили в електронній системі охорони здоров’я майже 22 млн електронних медичних записів для понад 5 мільйонів пацієнтів.

Зокрема, електронні направлення від своїх лікарів на консультації чи проведення лабораторних та інструментальних досліджень отримали понад 1 мільйон пацієнтів.

Також лікарі виписали понад 3 млн електронних рецептів для пацієнтів, що отримують ліки за програмою реімбурсації «Доступні ліки» в аптеці безоплатно або з незначною доплатою. 85% з цих рецептів вже погашено, тобто пацієнти отримали необхідні їм ліки. 944 тисяч пацієнтів скористалися програмою «Доступні ліки» у квітні-червні.

НСЗУ виплатила аптечним закладам за надання ліків пацієнтам за програмою понад 216 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Програма медичних гарантій запрацювала в повному обсязі з 1 квітня 2020 року, в державному бюджеті на неї було передбачено 72 мільярди гривень. ПМГ охоплює безоплатне надання населенню амбулаторної, стаціонарної допомоги, реабілітації, паліативної допомоги. Також в ПМГ включена реімбурсація ліків.

На рівні вторинної допомоги урядом виділено чотири пріоритетні напрямки, які оплачуються лікарням за підвищеним тарифом: лікування інсультів, інфарктів, допомога при пологах, неонатальна допомога.