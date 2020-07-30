На eHealth треба витрачати понад 120 мільйонів щороку - Нацслужба здоров’я

Для нормального функціонування системи eHealth потрібно 124 млн грн на рік - при такому фінансовому забезпеченні лікарі не відчуватимуть незручностей в роботі електронної системи охорони здоров’я.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ Дмитро Черниш.

«Попередній розрахунок на наступний рік – 124 мільйони гривень. Сюди входять нормальні потужності дата-центрів, ті, які будуть потрібні для системи вже в 2021 році. 124 мільйони – це мінімум, при такому фінансовому забезпеченні лікарі не будуть відчувати жодних незручностей», - зазначив Черниш.

Він додав, що бюджетний запит на забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я у 2020 році становив 104 млн, з яких було виділено 9 млн.

eHealth – українська інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді. До її складу входять два компоненти: центральна база даних та медичні інформаційні системи (МІС), між якими забезпечено автоматичний обмін даними. Саме через МІС відбувається реєстрація пацієнтів, запис на прийом, ведення особистого кабінету, видача направлень тощо.

Як повідомляв Укрінформ, після старту реформи вторинної ланки медицини лікарі скаржаться, що їм стало складніше працювати, оскільки програмний комплекс eHealth зависає і дуже довго обробляє кожен крок лікаря. Робота системи викликала невдоволення і в пацієнтів, які або довго чекають на направлення, або приходять по нього до лікаря кілька разів.