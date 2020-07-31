НСЗУ уклала додаткові угоди з центрами екстреної меддопомоги на 1,2 мільярда

Національна служба здоров'я підписала додаткові угоди з 25 центрами екстреної медичної допомоги на збільшення тарифів на загальну суму 1,2 млрд грн

Про це повідомляє Національна служба здоров'я.

"29 липня МОЗ внесло зміни до паспорта бюджетної програми. І протягом кількох годин НСЗУ підписала додаткові угоди на збільшення тарифів з усіма 25 центрами ЕМД на суму 1 260 113 733 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином, сума контрактів центрів екстреної медичної допомоги з НСЗУ зросла з 4,7 млрд грн до майже 6 млрд грн.

У НСЗУ наголосили, що готові прийняти перші звіти від закладів на оплату за новими тарифами й оплачувати послуги, надані закладами.

Раніше Національна служба здоров’я уклала договори з 25 центрами екстреної медичної допомоги на надання екстреної допомоги пацієнтам, а також на надання такої допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19 та з підозрою на нього.

Загальна сума коштів, які центри екстреної медичної допомоги отримають за надання послуг становить 5 917 677 242 грн. Станом на 30 липня, починаючи з квітня, НСЗУ вже виплатила центрам ЕМД понад 2 млрд грн. А за боротьбу з COVID-19 25 центрів екстреної медичної допомоги отримали 481,4 млн грн.

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Також у НСЗУ повідомили, що пропонують на 2021 рік підвищити тарифи для екстреної медичної допомоги. Зокрема планується ввести підвищувальний коефіцієнт за дотримання бригадами екстреної медичної допомоги правильних маршрутів пацієнтів. Ідеться про те, що центр ЕМД отримає більше коштів, якщо бригада доставлятиме пацієнта саме до того закладу, який має договір з НСЗУ на ці пріоритетні послуги.