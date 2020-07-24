Бюджет Програми медгарантій на 2021 рік пропонують збільшити до 240 мільярдів

Національна служба здоров'я України пропонує збільшити бюджет Програми медичних гарантій на 2021 рік до 240 млрд грн.

Про це на брифінгу 24 липня сказала директорка департаменту комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Для реалізації пропозицій НСЗУ на Програму медгарантій-2021 необхідно виділити 240 млрд грн та додатково для надання допомоги хворим на COVID-19, або з підозрою на нього, НСЗУ пропонує забюджетувати ще 67 млрд грн 240 млрд грн, це приблизно 6% ВВП, отже, ми виконуємо норму закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, де зазначено, що видатки на реалізацію ПМГ мають складати не менш ніж 5% ВВП”, - сказала Бойко.

Так, в рамках Програми медичних гарантій пропонується запровадити новий пакет лікування туберкульозу на рівні первинної допомоги. Після того, як пацієнт перестає виділяти бактерію туберкульозу, він зможе продовжити лікування під наглядом сімейного лікаря. НСЗУ пропонує тариф для оплати амбулаторного ведення пацієнта з туберкульозом на рівні 1750 грн на місяць.

В психіатричній допомозі пропонується запровадити «Мобільну психіатричну допомогу», яка надаватиметься пацієнтам вдома.

Також пропонується підвищити тариф на лікування інфаркту та інсульту до 47 і 39 тис. грн відповідно, збільшити тариф для діагностики онкозахворювань та проведення хіміотерапевтичного лікування з 18 до 59 тис. грн, а проведення променевої терапії - з 30 до 101 тис. грн.

Крім того, пропонується запровадити підвищений тариф за правильний вибір маршруту пацієнта бригадами екстреної допомоги, які викликають для госпіталізації пацієнта з інсультом чи інфарктом.

Окрім того, за словами Бойко, на 2021 рік пропонується розширити програму "Доступні ліки", зокрема включити до неї ліки для пацієнтів, які перенесли інфаркт або інсульт, а також лікарські засоби для людей з психічними розладами. На це, за словами Бойко, потрібно 87 млн грн.

Як повідомлялося, на забезпечення Програми медичних гарантій у 2020 році виділено 70,4 млрд грн.