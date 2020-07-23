У квітні-червні майже 160 тисяч українців отримали меддопомогу безоплатно — НСЗУ

У квітні-червні 158 тисяч громадян отримали медичну допомогу за пріоритетними напрямками лікування, за це Національна служба здоров'я (НСЗУ) сплатила медзакладам понад 1,2 мільярда гривень.

Про це НСЗУ повідомляє у Facebook.

"У квітні-червні майже 158 000 пацієнтів отримали медичну допомогу за пріоритетними послугами Програми медгарантій безоплатно, за їх лікування та обстеження заплатила держава. На сьогодні НСЗУ виплатила медзакладам за надання допомоги пацієнтам за пріоритетними послугами понад 1 млрд 220 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 16 377 пацієнтів отримали допомогу при інсульті, 4 943 пацієнти — при інфаркті, 60 674 пацієнтки — при пологах; надано медичну допомогу 8 718 немовлятам, з яких 677 народились з вагою до 1 500 гр; зроблено 66 903 обстеження для раннього виявлення онкологічних захворювань.

2020 року Програма медичних гарантій включає 5 пріоритетних медичних послуг: лікування гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомога при пологах та складних неонатальних випадках; інструментальні обстеження для ранньої діагностики онкологічних захворювань.

Понад 700 тисяч українців щороку потребують медичної допомоги за цими напрямками.

До медзакладів при контрактуванні на надання пріоритетних послуг висуваються підвищені вимоги. Зокрема, ці заклади повинні мати необхідне обладнання для проведення обстеження та лікування, лікарів та медперсонал відповідної кваліфікації. Наприклад, заклади, законтрактовані на лікування інсульту, повинні обов’язково мати апарати КТ та МРТ, заклади для лікування інфаркту - ангіограф, а заклади для проведення інструментальних досліджень – сучасне обладнання, наприклад, цифровий мамограф для проведення мамографії, відеообладнання – для ендоскопій.

Надання пацієнтам пріоритетних послуг НСЗУ оплачує за підвищеним тарифом, а тарифи на лікування інфаркту та інсульту з 1 липня були ще суттєво збільшені.