В НСЗУ сказали, де можна отримати меддопомогу при серцево-судинних захворюваннях

Лікування серцево-судинних захворювань за Програмою медичних гарантій можна отримати у 257 медзакладах, які уклали контракти з Національною службою здоров'я (НСЗУ).

Про це в Facebook повідомляє Нацслужба здоров'я.

"НСЗУ законтрактувала 192 медзаклади на надання допомоги пацієнтам при гострому мозковому інсульті та 65 закладів – на надання допомоги при гострому інфаркті міокарду. На сьогодні НСЗУ виплатила їм за надання допомоги пацієнтам 340 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Пацієнт, який хоче отримати таке лікування або медичну послугу з метою профілактики серцево-судинних захворювань, має звернутися за допомогою до свого лікаря, з яким уклав декларацію.

Серед послуг, які надають лікарі первинної ланки, є вимірювання артеріального тиску, оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, електрокардіограма для пацієнта, аналіз крові на загальний холестерин, швидкий тест на тропонін.

За потреби лікар випише направлення на консультацію до вузького спеціаліста, наприклад, до кардіолога, або на проведення додаткових досліджень та аналізів, зокрема на ультразвукове дослідження серця. З електронним направленням лікаря отримання цих послуг для пацієнта є безоплатним.

Також лікар може виписати рецепт на ліки проти серцево-судинних захворювань, що входять до програми "Доступні ліки". На сьогодні в ній 187 ліків проти цих захворювань. Препарати пацієнт отримує в аптеці безоплатно або з незначною доплатою.

Якщо ж стався інфаркт чи інсульт, бригада “швидкої” доставляє пацієнта до лікарні, де за Програмою медгарантій забезпечується надання безоплатно таких послуг: діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження); проведення тромболітичної терапії, стентування; цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації; медична реабілітація в гострому періоді; лікарські засоби з Національного переліку; ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано (наприклад, стенти); харчування в стаціонарі.