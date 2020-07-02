За три місяці роботи Програми медгарантій лікарні отримали 14,5 мільярда - НСЗУ

Від початку роботи Програми медичних гарантій лікувальні заклади України отримали 14,5 млрд грн.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я.

"Програма медичних гарантій з 1 квітня запрацювала в повному обсязі. НСЗУ уклала договори з 1658 медзакладами, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, та виплатила їм за надання послуг пацієнтам у квітні-червні 14,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за Програмою медгарантій майже 1 тисяча закладів отримали більше фінансування, ніж за державною субвенцією торік, і тепер вони мають можливість надавати пацієнтам більший обсяг медичних послуг, підвищувати їх якість, збільшувати зарплати лікарям.

Читайте також: НСЗУ подала до МОЗ пропозиції щодо фінансування медгарантій на 240 мільярдів

Аби отримати спеціалізовану медичну допомогу безоплатно в цих медзакладах, пацієнту потрібно мати направлення лікаря, за винятком тих фахівців, до яких можна звернутися без направлення (гінеколог, фтизіатр, стоматолог, психіатр, нарколог). Загалом лікарі вже виписали 2,2 млн електронних направлень на послуги за Програмою медичних гарантій. Третина з них вже виконані, тобто пацієнти отримали відповідні послуги. Екстрену допомогу нададуть без направлення чи декларації з лікарем.

У зв’язку з епідемією коронавірусу, НСЗУ в травні додатково законтрактувала медичні заклади на надання послуг пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього. Ці заклади отримали за надання допомоги пацієнтам у квітні-травні майже 1,7 млрд грн.