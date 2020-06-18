НСЗУ подала до МОЗ пропозиції щодо фінансування медгарантій на 240 мільярдів

Національна служба здоров'я подала до Міністерства охорони здоров'я пропозиції до бюджетної декларації на 2021 рік на фінансування Програми медичних гарантій.

Про це на брифінгу 17 червня розповіла директорка департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ Олена Горошко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"НСЗУ подала до Міністерства охорони здоров’я пропозиції до бюджетної декларації на 2021-23 роки, в яких описана Програма медичних гарантій... Для реалізації Програми медичних гарантій у 2021 році за пропозиціями НСЗУ необхідно виділити 240 мільярдів гривень і додатково 67 млрд грн для лікування пацієнтів з діагнозом або підозрою на COVID-19. Це приблизно 6% ВВП, і якщо такий бюджет буде підтримано, то ми виконаємо норму закону про державні фінансові гарантії, який передбачає, що Програма має фінансуватися на рівні 5% ВВП", - розповіла Горошко.

Зокрема, пропонується ввести новий пакет лікування туберкульозу, який передбачає лікування пацієнта після виписки з лікарні, в амбулаторних умовах під наглядом сімейного лікаря.

Також пропонується запровадження нового пакету медичних послуг із надання психіатричної допомоги — це мобільна психіатрична допомога, яка надаватиметься пацієнтам за місцем проживання.

Окрім цього, НСЗУ пропонує у 2021 році розширити програму реімбурсації "Доступні ліки", передусім для пацієнтів, які перенесли інсульт та інфаркт. Для цього НСЗУ пропонує закласти 300 мільйонів гривень. Також хочуть включити у 2021 році до програми "Доступні ліки" ліки для таких захворювань, як шизофренія, афективні розлади, в тому числі депресія, невротичні розлади та епілепсія. Бюджет розширення програми для цих станів, за словами Горошко, 578 мільйонів гривень.

Пропонується запровадити у 2021 році новий пакет для реабілітації пацієнтів із соматичними захворюваннями, пацієнтів, які перенесли інсульт чи інфаркт, онкологічні захворювання та отримали хірургічні операції.

Окрім цього, НСЗУ пропонує запровадити підвищувальні коефіцієнти для екстреної медичної допомоги за правильний маршрут госпіталізації пацієнтів з інфарктом та інсультом. Така пропозиція до Програми медичних гарантій містить низку підвищених тарифів для реабілітації, паліативної допомоги, онкологічної допомоги.

Горошко наголосила, що реалізація запропонованих нововведень залежить від того, чи підтримає Верховна Рада такий бюджет та від подальших рішень Кабінету міністрів.