МОЗ визначилося, як перегляне тарифи на медпослуги

Міністерство охорони здоров’я розробило нормативну базу щодо перегляду тарифів на медичні послуги, підтримки і недопущення закриття медичних закладів та звільнення медиків.

Про це поінформував міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє пресслужба МОЗ.

“Те, що стосується перегляду тарифів, підтримки і недопущення закриття медичних закладів та звільнення медиків, то уже зараз на погодженні знаходяться відповідні нормативні документи. Щоб, як я і казав, в нас не було фінансування менше, ніж у попередньому році. Ці зміни повинні вступити в дію з 1 липня”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що такі заходи МОЗ буде здійснювати до кінця цього року, і вже зараз у розробці у відомстві знаходяться документи щодо комплексного реформування системи охорони здоров'я України, які діятимуть з 2021 року.

“Це дуже комплексний процес. Нам необхідно не просто зберегти нашу медицину. Нам потрібно зробити її якісною, доступною, і щоб більше не було ось таких запитань: коли лікар отримує зарплату, на яку не просто прожити неможливо, а навіть неможливо знаходитися на мінімальному рівні існування (на рівні 3 тис. грн у місяць - ред.)”, - сказав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором із НСЗУ.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що в умовах пандемії коронавірусу Україна опинилася "медично голою", тому медичну реформу треба переглядати.