НСЗУ виплатила лікарням понад ₴500 мільйонів за надання допомоги при пологах

Медичні заклади отримали за квітень-червень понад ₴500 мільйонів за надання меддопомоги при пологах.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я.

"З квітня по червень за Програмою медгарантій надано допомогу 59 678 породіллям. За надання медичної допомоги при пологах НСЗУ вже виплатила медзакладам 528 млн грн", - йдеться у повідомленні.

В НСЗУ зазначили, що медичну допомогу при пологах надають 400 медзакладів, які мають контракт із НСЗУ.

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В безоплатний пакет допомоги при пологах входить:

моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого;

медична допомога при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою;

медична допомога при ускладнених пологах та кесаревому розтині;

зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральна анестезія;

стабілізація стану дитини після народження;

вакцинація новонародженого згідно з календарем профілактичних щеплень;

лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку;

харчування під час перебування у стаціонарі.

Також у Програму медичних гарантій входить медична допомога вагітним.

За неускладненою вагітністю може спостерігати сімейний лікар, до якого має звернутися вагітна. Сімейний лікар може виписати направлення до акушера-гінеколога за потреби, або вагітна може звернутися до лікаря акушера-гінеколога самостійно. Для звернення до цього спеціаліста направлення не потрібно.

Серед послуг, які надаються вагітній безоплатно за Програмою медичних гарантій, є такі:

консультації лікаря, спостереження за станом здоров'я вагітної та плоду (зокрема, вимірювання артеріального тиску, пульсу вагітної, вислуховування серцебиття плоду тощо)

проведення лабораторних та інструментальних обстежень (у т.ч. УЗД)

направлення на додаткові обстеження чи консультацію до лікарів інших спеціальностей, а також госпіталізацію (за потреби).

У разі виникнення ускладнень вагітності, які потребують обстеження та лікування в умовах стаціонару, вагітна, за направленням свого сімейного лікаря або акушера-гінеколога, який спостерігає її вагітність, залежно від терміну вагітності, госпіталізується або в гінекологічне відділення, або у відділення патології вагітності пологового будинку чи спеціалізованого акушерського стаціонару.

Медична допомога пацієнтці у такому закладі, якщо він має контракт із НСЗУ, також є безоплатною. Вона включає спостереження, обстеження, лікування з урахуванням лікарських засобів з Нацпереліку та витратних матеріалів, а також харчування пацієнтки під час її перебування в стаціонарі.

Підставою для безоплатного отримання послуг пацієнткою є звернення за направленням лікаря, самозвернення у невідкладному стані, доставлення пацієнтки бригадою екстреної медичної допомоги.