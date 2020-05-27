Уряд дозволив профінансувати дві столичні лікарні через програму медичних гарантій

Кабінет Міністрів дозволив фінансування через програму медичних гарантів двох медичних центрів Києва, які не були перетворені у комунальні некомерційні підприємства.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що проєктом акта пропонується дозволити фінансування через програму медичних гарантій двом закладам охорони здоров'я, розташованим в місті Києві, які надають високоспеціалізовану медичну допомогу, але не були перетворені у відповідні комунальні некомерційні підприємства, не були оптимізовані і зараз не можуть працювати за програмою медичних гарантій.

"Ми усуваємо цю проблему. Зокрема, це Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня "Центр мікрохірургії ока" та Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини щодо яких Київською міською радою не прийнято рішення про автономізацію", - сказав Степанов. Він додав, що таке виключення застосовуватиметься лише до кінця 2020 року, а КМДА доручили вжити заходів щодо перетворення цих закладів у комунальні некомерційні підприємства.

Як повідомлялося, з 1 січня вступає в дію Програма медичних гарантій на 2020 рік.

Так, Національна служба здоров'я оплачує екстрену медичну допомогу; первинну медичну допомогу; вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, паліативну медичну допомогу, медичні послуги, пов’язані з медичною реабілітацією, медичні послуги, пов’язані з медичною допомогою дітям до 16 років, медичні послуги, пов’язані з медичною допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також НСЗУ здійснює оплату медичних послуг, пов’язаних із вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою для здійснення пілотного проєкту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у Полтавській області.

В Програму медичних гарантій також входить відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (реімбурсація).